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''Уязвим'': непобежденный супертяж бросил вызов Усику

1.1тЧитать материал на украинском

Американский боксер польского происхождения Адам Ковнацки хочет сразиться с украинцем Александром Усиком. Непобежденный супертяж назвал слабые места нашего спортсмена.

"Я не боюсь такого поединка. Усик уязвим, когда находится под давлением. Вы могли видеть это против Тони Белью, или когда он дрался с Майрисом Бриедисом. Фантастическая кардио, но не фантастическая защита", - цитирует Ковнацки FightNews.

Александр Усик

Александр Усик

instagram.com/lomus_17

Новости
Непобежденный чемпион готов вернуться в ринг ради боя с Усиком

Свой следующий поединок 29-летний американец проведет против соотечественника Джеральда Вашингтона. Бой состоится 26 января в Нью-Йорке на арене "Barclays Center" в андеркарте поединка Кит Турман - Хосесито Лопес.

''Уязвим'': непобежденный супертяж бросил вызов Усику

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Александр Усик
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