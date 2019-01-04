''Уязвим'': непобежденный супертяж бросил вызов Усику

Американский боксер польского происхождения Адам Ковнацки хочет сразиться с украинцем Александром Усиком. Непобежденный супертяж назвал слабые места нашего спортсмена.
"Я не боюсь такого поединка. Усик уязвим, когда находится под давлением. Вы могли видеть это против Тони Белью, или когда он дрался с Майрисом Бриедисом. Фантастическая кардио, но не фантастическая защита", - цитирует Ковнацки FightNews.
Александр Усик
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Свой следующий поединок 29-летний американец проведет против соотечественника Джеральда Вашингтона. Бой состоится 26 января в Нью-Йорке на арене "Barclays Center" в андеркарте поединка Кит Турман - Хосесито Лопес.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик победил нокаутом Тони Белью 10 ноября в Манчестере.
После победы украинский боксер принял решение перейти в супертяжелую весовую категорию, чтобы померятся силами с лучшими спортсменами мира в этом весе.
Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Пол Малиньяджи дал свой прогноз на переход украинца Александра Усика из первого тяжелого веса в хэвивейт. Итальянский боксер оптимистично настроен по поводу смены весовой категории нашего спортсмена.