"Увидимся в Киеве, друг": Льюис обратился к Кличко из-за боя-реванша

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис подтвердил встречу с украинским легендарным боксером Виталием Кличко. Спортсмены должны провести в Киеве выставочный бой в октябре нынешнего года.

На своей странице в социальной сети Twitter Льюис обратился к своему сопернику по поединку, который состоялся в июне 2003 года и завершился победой британца техническим нокаутом. "Виталий Кличко, я надеюсь увидеть вас на моем вечере "Undisputed: An Evening With Lennox Lewis" в Лондоне 6 сентября. Если нет, увидимся в Киеве, мой друг", – написал Леннокс. Интересно, что сделал это британец на русском языке.

.@Vitaliy_Klychko Я надеюсь увидеть вас в моем Undisputed вечер в Лондоне 6 сентября. Если нет, увидимся в Киеве, мой друг. https://t.co/qaeyLTEWtF — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 12 июля 2018 г.

Новости У Кличко отреагировали на информацию о бое с Льюисом

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный боксерский совет объявил о проведении боя Кличко – Льюис во время конгресса организации, который с 30 сентября по 5 октября пройдет в Киеве. При этом позже сторона британца опровергла договоренность о поединке.