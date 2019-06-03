"Усложняет задачу": самый желанный соперник Ломаченко отметил особенность украинца

Американец Майки Гарсия, который является самым желанным соперником Василия Ломаченко, считает, что нашему чемпиону будет непросто в поединке против британца Люка Кэмпбелла.

При этом, по мнению боксера из США, украинский боксер является уязвимым, так как вынужден биться против более крупных оппонентов.

Василий Ломаченко Top Rank

"Ломаченко – лучше как боец, и он должен победить. Но когда он дрался с Хорхе Линаресом, опытным бойцом, таким же, как и он, у него были сложности. Ломаченко не был таким доминирующим, как обычно. Кэмпбелл также опытный и талантливый. И он натуральный легковес, он крупнее. Это усложняет задачу Василию Ломаченко, который, я считаю, выглядит лучше в более мелких весовых категориях. Он принуждает себя выступать в легком весе, и другие бойцы, такие как Люк, имеют шанс. Он крупнее, и он также талантливый. В этом его шанс", – цитирует Гарсию vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум назвал дату боя Ломаченко – Кэмпбелл, на кону которого будет стоят пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе, оставленный вакантным именно Гарсией.

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