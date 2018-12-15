Усику пригрозили проломить голову из-за лавры: спортивные итоги 14 декабря

Американский тренер пригрозил Василию Ломаченко, а Александру Усик пообещали проломить голову в боях за лавру. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 14 декабря.

Кроме того, Свитолина вызвала экстаз у фанатов сексуальным нарядом, а легендарный украинский чемпион Владимир Кличко выразил желание возобновить профессиональную карьеру. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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