Усику предсказали провал против больших боксеров

Максим Иншаков Бокс 19:06, 22.12.2020 Обновлено: 19:42, 22.12.2020

Менеджер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Сэм Джонс уверен, что украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) ждет неудача в бою против больших боксеров.

Джонс заявил, что в первой их встрече в в полупрофессиональной лиге WSB Усик выиграл лишь благодаря своим навыками.

"Если вы посмотрите бой, Джо постоянно был сконцентрирован. Тогда Джо был юным и неопытным , в то время, как у Усика был уже приличный "багаж" мастерства. Джо намного крупнее, чем Дерек Чисора, и бьет гораздо сильнее. Несмотря на то, что Джо списали бы со счетов в их потенциальном бою, я уверен, что он победил бы Усика. Александр - гений, я люблю смотреть на него, он, пожалуй, величайший тяжеловес всех времен. Но против настоящих больших боксеров его ждет провал. А Джо настоящий большой мальчик, который побьет Усика", – цитирует Джойса Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сэм Джонс заявлял, что с Джойсом хотят провести бой против крымчанина и уже сообщили об этом своему промоутеру Фрэнку Уоррену.

29 ноября Джойс нокаутировал Даниэля Дюбуа в десятом раунде и стал чемпионом Европы. После победы Джо вызвал на бой Усика.

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