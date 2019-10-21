Усику предрекли фиаско в реванше с Гассиевым: спортивные итоги 20 октября

В России предрекли фиаско Александру Усику в супертяжелом весе, а украинский футболист Роман Зозуля забил потрясающий гол в Испании.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 20 октября.

Кроме того, в России затроллили экс-игрока "Шахтера" Ярослава Ракицкого. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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