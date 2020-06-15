Усику нашли нового соперника

Знаменитый промоутер Боб Арум заявил, что Александр Усик, который является обязательным претендентом на поединок против Энтони Джошуа за титул WBO, мог бы сначала подраться с Диллианом Уайтом.

Британский боксер должен провести бой за пояс чемпиона мира по версии WBC против Тайсона Фьюри, который ранее сообщил о том, что они с Джошуа договорились о проведении двух поединков между собой в 2021 году.

"Не стоит форсировать организацию обязательных боев, поскольку из-за коронавируса боксеры большую часть года не имеют возможности выйти на ринг. Уайт может подраться за титул "временного" чемпиона или принять участие в другом поединке. Он мог бы встретиться с Александром Усиком, чтобы у нас появился настоящий претендент (на бой с победителем Джошуа – Фьюри – Ред.)", – цитирует слова Арума издание talkSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент WBO Пако Валькарсель заявил, что победитель двухматчевого противостояния между Джошуа и Фьюри должен будет провести обязательную защиту титула против Усика.