Усику нашли неожиданного соперника в России

Абсолютный чемпион мира Александр Усик свой следующий поединок должен провести в апреле.

При этом пока неизвестно, в какой весовой категории продолжит выступления наш боксер и кто будет его соперником. Со-промоутер Усика Эдди Хирн назвал неожиданный вариант для нашего чемпиона. По словам менеджера украинца, у него были контакты с представителями российского полутяжа Артура Бетербиева, пишет ESPN.

Александр Усик и Артур Бетербиев

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) готов бросить вызов Усику и подняться в весе. В октябре Бетербиев успешно защитил свой пояс, нокаутировав в седьмом раунде британца Калума Джонсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Эдди Хирн анонсировал следующий бой нашего чемпиона. При этом соперником украинца может стать Александр Поветкин.