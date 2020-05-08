Усику и Ломаченко, попавших в базу "Миротворца", готовы дать гражданство РФ: спортивные итоги 7 мая

Александр Чеканов Бокс 09:14, 8.05.2020 Обновлено: 09:27, 8.05.2020

Украинских боксер Александра Усика и Василия Ломаченко включили в базу "Миротворца", а боксерша Наталья Андрияш похвасталась шестым размером груди.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 7 мая.

Кроме того, в Украине изменили условия карантина для спортсменов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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