Усику хотят сорвать чемпионский бой: спортивные итоги 17 октября

Американский боксер Патрик Дэй умер после нокаута в бою, который прошел в андеркарте вечера бокса Усик – Уизерспун, а тренер сборно Португалии нелепо оправдался за поражение от Украины.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 17 октября.

Кроме того, Александр Усику хотят сорвать чемпионский супербой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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