Усику готовят подставу с чемпионским боем

Промоутер непобедимого украинского супертяжа Александра Усика Эдди Хирн считает, что украинец лишится боя с победителем матча-реванша Энди Руис - Энтони Джошуа.

"Интересная ситуация нас ожидает после реванша Руис- Джошуа, так как у нас будет два письма от IBF и WBO. Кубрат Пулев – официальный претендент по линии IBF, а Усик идет по линии WBO. Нужно будет выбрать оппонента среди них, и я думаю, что вы выберете Пулева, а не Усика. Я думаю, что Усик в конечном итоге будет бороться за вакантный титул чемпиона мира WBO", – заявил Хирн в интервью BoxingScene.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.

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