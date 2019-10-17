Главная Новости
17 октября • обновлено в 20:34
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Усику готовят подставу с чемпионским боем

2.7т Читать материал на украинском

Промоутер непобедимого украинского супертяжа Александра Усика Эдди Хирн считает, что украинец лишится боя с победителем матча-реванша Энди Руис - Энтони Джошуа.

Усику готовят подставу с чемпионским боем

"Интересная ситуация нас ожидает после реванша Руис- Джошуа, так как у нас будет два письма от IBF и WBO. Кубрат Пулев – официальный претендент по линии IBF, а Усик идет по линии WBO. Нужно будет выбрать оппонента среди них, и я думаю, что вы выберете Пулева, а не Усика. Я думаю, что Усик в конечном итоге будет бороться за вакантный титул чемпиона мира WBO", – заявил Хирн в интервью BoxingScene.

Новости
Сюрприз: букмекеры опубликовали ставки на бой Усик – Руис

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Александр Усик Эдди Хирн
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel