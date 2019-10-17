Усику готовят подставу с чемпионским боем

Промоутер непобедимого украинского супертяжа Александра Усика Эдди Хирн считает, что украинец лишится боя с победителем матча-реванша Энди Руис - Энтони Джошуа.
"Интересная ситуация нас ожидает после реванша Руис- Джошуа, так как у нас будет два письма от IBF и WBO. Кубрат Пулев – официальный претендент по линии IBF, а Усик идет по линии WBO. Нужно будет выбрать оппонента среди них, и я думаю, что вы выберете Пулева, а не Усика. Я думаю, что Усик в конечном итоге будет бороться за вакантный титул чемпиона мира WBO", – заявил Хирн в интервью BoxingScene.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).
Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.
После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.
Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.
Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.