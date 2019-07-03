Усика выкинули из боксерского рейтинга

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) покинул рейтинг IBF.

Последний бой наш соотечественник провел почти восемь месяцев назад и в середине июня отказался от пояса IBF. Организация отреагировала на решение Усика и убрала его из обновленного рейтинга, сообщает XSPORT.

Теперь в рейтинге IBF осталось лишь два украинца:

1. Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) – средний вес;

7(+1). Арнольд Хегай (15-0-1, 10 КО) – второй легчайший вес.

Напомним, Всемирный боксерский совет (WBC) предоставил Александру статус "чемпиона в отпуске". А от титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) украинец отказался сам.

В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

После защиты титулов в бою с Тони Белью, Саша принял решение о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса дебют Усика в супертяжах, который должен был пройти 25 мая в бою против камерунца Карлоса Такама, так и не состоялся.

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