Усика в Киеве остановила полиция – опубликовано видео

Непобедимого украинского боксера Александра Усика, который ехал на своей машине по Киеву, остановила патрульная полиция.

"Мы присутствуем при уникальнейшей ситуации. Сотрудники полиции и Александр Усик - общение", - прокомментировал ситуацию автор ролика.

"Как у вас дела?" - поинтересовался полицейский, попросив технический паспорт на транспортное средство и права. На законный интерес Усика о причинах остановки, коп рассказал, что его Lexus является очень популярной маркой среди угонщиков.

Перед тем, как отпустить боксера, полицейский попросил сделать совместное фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик вспомнил о необычном случае на дороге, во время которого его послал пешеход-нарушитель.

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