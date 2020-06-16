Усика сравнили с Емельяненко: спортивные итоги 15 июня
СМИ раскрыли подробности проведения матча Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург", а Александра Усика сравнили в сети с Александром Емельяненко.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 15 июня.
Кроме того, легенда "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о ДТП с Михаилом Ефремовым. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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