Усика сравнили с Емельяненко после его новых фото в Instagram

Александр Емельяненко, Александр Чеканов Бокс 21:33, 15.06.2020 Обновлено: 22:11, 15.06.2020

Украинский боксер Александр Усик развеселил своих поклонников, выложив новые фото в социальной сети Instagram.

Супертяж показал фанатам смену имиджа после того, как в Украине был послаблен карантин из-за пандемии коронавируса. Александр побывал в парикмахерской, после чего наглядно продемонстрировал перемены во внешности.

Украинский супертяж показал, как зарос на карантине
Instagram Александра Усика
Александр Усик похвастался сменой имиджа
Instagram Александра Усика

На одном снимке Усик запечатлел себя с бородой и густой шевелюрой на голове, а на другом – уже гладко побритым и постриженным. Усик попросил фанатов выбрать, какой из вариантов ему идет больше всего. В ответ десятки любителей бокса сравнили украинца с российским боксером смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Фанаты сравнили Усика с Александром Емельяненко
Instagram Александра Усика
Усик вызвал восторг фанатов в сети
Instagram Александра Усика
В Instagram обсуждают новый образ Усика
Instagram Александра Усика
Фанаты отреагировали на смену Усиком имиджа
Instagram Александра Усика
Украинский боксер попросил фанатов оценить его имидж
Instagram Александра Усика

Как сообщал OBOZREVATEL, британский чемпион Тайсон Фьюри включил Александра Усика в пятерку лучших в мире.

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