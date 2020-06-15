Усика сравнили с Емельяненко после его новых фото в Instagram

Украинский боксер Александр Усик развеселил своих поклонников, выложив новые фото в социальной сети Instagram.

Супертяж показал фанатам смену имиджа после того, как в Украине был послаблен карантин из-за пандемии коронавируса. Александр побывал в парикмахерской, после чего наглядно продемонстрировал перемены во внешности.

Украинский супертяж показал, как зарос на карантине

Александр Усик похвастался сменой имиджа

На одном снимке Усик запечатлел себя с бородой и густой шевелюрой на голове, а на другом – уже гладко побритым и постриженным. Усик попросил фанатов выбрать, какой из вариантов ему идет больше всего. В ответ десятки любителей бокса сравнили украинца с российским боксером смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Фанаты сравнили Усика с Александром Емельяненко

Усик вызвал восторг фанатов в сети

В Instagram обсуждают новый образ Усика

Фанаты отреагировали на смену Усиком имиджа

Украинский боксер попросил фанатов оценить его имидж

Как сообщал OBOZREVATEL, британский чемпион Тайсон Фьюри включил Александра Усика в пятерку лучших в мире.