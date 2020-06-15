Усика сравнили с Емельяненко после его новых фото в Instagram
Александр Усик показал смену имиджа
Украинский боксер Александр Усик развеселил своих поклонников, выложив новые фото в социальной сети Instagram.
Супертяж показал фанатам смену имиджа после того, как в Украине был послаблен карантин из-за пандемии коронавируса. Александр побывал в парикмахерской, после чего наглядно продемонстрировал перемены во внешности.
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Александр Усик похвастался сменой имиджа
На одном снимке Усик запечатлел себя с бородой и густой шевелюрой на голове, а на другом – уже гладко побритым и постриженным. Усик попросил фанатов выбрать, какой из вариантов ему идет больше всего. В ответ десятки любителей бокса сравнили украинца с российским боксером смешанных единоборств Александром Емельяненко.
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Как сообщал OBOZREVATEL, британский чемпион Тайсон Фьюри включил Александра Усика в пятерку лучших в мире.