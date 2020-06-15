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Усика сравнили с Емельяненко после его новых фото в Instagram

Александр Емельяненко
Александр Емельяненко
Бокс
2,5 т.
Александр Усик показал смену имиджа

Александр Усик показал смену имиджа

Украинский боксер Александр Усик развеселил своих поклонников, выложив новые фото в социальной сети Instagram.

Супертяж показал фанатам смену имиджа после того, как в Украине был послаблен карантин из-за пандемии коронавируса. Александр побывал в парикмахерской, после чего наглядно продемонстрировал перемены во внешности.

Украинский супертяж показал, как зарос на карантине

Украинский супертяж показал, как зарос на карантине

Александр Усик похвастался сменой имиджа

Александр Усик похвастался сменой имиджа

На одном снимке Усик запечатлел себя с бородой и густой шевелюрой на голове, а на другом – уже гладко побритым и постриженным. Усик попросил фанатов выбрать, какой из вариантов ему идет больше всего. В ответ десятки любителей бокса сравнили украинца с российским боксером смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Фанаты сравнили Усика с Александром Емельяненко

Фанаты сравнили Усика с Александром Емельяненко

Усик вызвал восторг фанатов в сети

Усик вызвал восторг фанатов в сети

В Instagram обсуждают новый образ Усика

В Instagram обсуждают новый образ Усика

Фанаты отреагировали на смену Усиком имиджа

Фанаты отреагировали на смену Усиком имиджа

Украинский боксер попросил фанатов оценить его имидж

Украинский боксер попросил фанатов оценить его имидж

Как сообщал OBOZREVATEL, британский чемпион Тайсон Фьюри включил Александра Усика в пятерку лучших в мире.

Александр Усик
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