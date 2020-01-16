Усика "прокатили" с одним чемпионским боем

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) не сможет провести бой против Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) за титул WBO.

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев у себя в Facebook репостнул новость местного СМИ с инсайдом о том, что ближайший бой он проведет именно против Энтони . Поединок за титул IBF пройдет в Стамбуле (Турция).

Если это произойдет, то титул WBO, которым владеет Джошуа, станет вакантным. Многие СМИ сообщают, что этот титул может достаться Александру без боя, так как у Усика и Джошуа одна и та же промоутерская компания Matchroom Boxing.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекерские конторы резко изменили котировки на результат потенциального боя Александра Усика против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа

По информации прессы, Усик свой ближайший бой с большой вероятностью проведет с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) 28 марта в Лондоне на "О2-Арене".

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