Усика пристыдили за дружбу с Россией: спортивные итоги 26 апреля

Александр Чеканов Бокс 09:05, 27.04.2020 Обновлено: 10:17, 27.04.2020

Ветеран АТО Леонид Остальцев жестко раскритиковал Александра Усика, а украинский футболист Артем Кравец неожиданно расстался с женой после 10 лет брака.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 26 апреля.

Кроме того, Сергей Ребров раскритиковал легендарного Валерия Лобановского. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Футболист сборной Украины Артем Кравец расстался с женой и двумя детьми после 10 лет брака

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Ребров раскритиковал Лобановского

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