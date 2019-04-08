Усика послал нарушитель ПДД: спортивные итоги 7 апреля

Донецкий "Шахтер" выбил киевское "Динамо" из розыгрыша Кубка Украины, а Александр Усик столкнулся с хамством на дорогах. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 7 апреля.
Кроме того, лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко получил неутешительные новости в Англии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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