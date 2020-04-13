Усика пообещали "переехать" в России

Президент Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев не оставляет попыток организовать матч-реванш Мурата Гассиева и Александра Усика.

При этом функционер выразил уверенность в том, что его соотечественник без проблем победит украинца.

Александр Усик

"Многие спрашивают меня про бой между Гассиевым и Усиком – могу сказать, что реванш будет, и я уверен, что Мурат "переедет" своего оппонента. В первом бою были объективные причины, но я ни в коем случае не умаляю заслуг Александра. Усик – хороший боксер, но Мурат его "переедет" в реванше. При хорошем состоянии Гассиева, поверьте, результат будет иным, просто посмотрите, например, как Артур Бетербиев спокойно смял Александра Гвоздика", – цитирует Кремлева ТАСС.

Напомним, в июле 2018 года Александр Усик разгромно победил Мурата Гассиева в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS).

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оправдал россиян за то, что происходит в Крыму и на Донбассе.