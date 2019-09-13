Усика отфутболили: назван соперник победителя реванша Джошуа – Руис

Болгарский супертяж Кубрат Пулев проведет бой с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руиса.

Об этом заявил промоутер жертвы Владимира Кличко Боб Арум. При этом легендарный американец, который также ведет дела Василия Ломаченко, не упомянул обязательного претендента на чемпионский бой по линии Всемирной боксерской организации Александра Усика.

Джошуа – Руис

"Верю, что Руис победит Джошуа и во втором поединке. А дальше он обязан дать бой Пулеву. В феврале 2020 года Уайлдер обязан дать бой Тайсону Фьюри. А затем они проведут еще одну схватку вне зависимости от того, кто победит в феврале. Контракты подписаны. Точка. Поэтому нет никакого смысла говорить о том, что Руис будет драться с кем-то другим", – цитирует Арума vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский линейный чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика.

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