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5 апреля • обновлено в 13:04
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Усика оскорбили в интернете - боксер в ответ не сдержался

2.4т
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Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) унизительно ответил на оскорбительный комментарий в свой адрес во время прямой трансляции в Instagram.

"Вот, смотрите, прописали. Молодец! Ты, который мне это пишешь, ты знаешь, что ты написал - первое слово "просто", а затем начал сквернословить. Это написало расстояние. Это написал интернет. Дружище, ты сейчас видишь меня, а я тебя – не вижу. Я говорю тебе, что ты трусишка, который никогда в жизни при встрече тет-а-тет такого не скажет. Ты будешь стоять на расстоянии и ждать своей очереди, чтобы сфотографироваться", – ответил Усик.

Ранее Усик назвал украинцев нытиками, недостойными огромных денег и призвал довольствоваться тем, что у них сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Усик подразнил своих подписчиков в Instagram символом партии одиозного пророссийского блогера Анатолия Шария.

Напомним, что в августе прошлого года Усик попал в скандал, когда принял участие в совместном эфире с Шарием и признался, что следит за его деятельностью.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Иванович Василий
Иванович Василий
Какой глупый Усик!))) Как будто его кулачок прям такая важная деталь, которой нечего противопоставить!)))
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Иванович Василий, и то верно, об кастрюлю можно все кулаки сбить.
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