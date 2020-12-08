Усика можно победить, он не робот, – российский чемпион Бетербиев

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев заявил, что украинца Александра Усика, как и любого другого боксера, можно победить, если все правильно делать

В интервью на YouTube-канале "Руки выше" он также вспомнил встречи с нашим соотечественником в любителях, рассказав об одной победе и двух поражениях. Россиянин остался недоволен решением судей, работавших на их бое с Усиком во время Олимпиады-2012.

"На Олимпиаде-2012 я был в новой категории до 91 кг, но весил тогда 84 кг. Усик тогда гонял 91 кг. Он хороший боксер, но я не согласен с результатом, который там был. Александра можно побеждать. Он же обычный человек, а не робот. Любого можно одолеть, если все правильно делать. Я выигрывал у него в категории до 81 кг на матчевом встрече в Калининграде в 2011 году, но после этого дважды проиграл в более тяжелых весовых категориях – на чемпионате мира-2011 в Баку и Олимпиаде-2012", – вспомнил Бетербиев эти события.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиянин нокаутировал украинца Александра Гвоздика и отобрал у него чемпионский пояс. Он также высказался о желании подраться с Усиком.