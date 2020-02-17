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17 февраля • обновлено в 20:50
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Усика и Ломаченко назвали в России фантомасами

1.4т
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Российский боксер Юрий Кашинский назвал украинцев Василия Ломаченко и Александра Усика сильнейшими вне зависимости от весовой категории.

По мнению представителя крузервейта, наши соотечественники опережают всех по уровню мастерства и боксерского интеллекта.

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"Усика, если взять, то он просто фантомас. Но он представитель моего веса. Ломаченко, может быть, еще больше фантомас. Они два фантомаса, я их убираю в сторону, потому что они просто другие. На голову всех выше – в плане мышления и всего остального. Молодцы парни. Возможно, их рано или поздно, грубо говоря, "переваляют", потому что это бокс, но на данный момент они просто другие", – заявил Кашинский в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с американцем Теофимо Лопесом. Промоутер Боб Арум ранее назвал дату боя Ломаченко – Лопес.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Василий Ломаченко Александр Усик
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