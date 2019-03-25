Усика лишат чемпионского пояса ради боксера из команды Путина

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишит украинца Александра Усика чемпионского пояса в тяжелом весе и отдаст его россиянину Денису Лебедеву.

"Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом", — цитирует менеджера Лебедева Вадима Корнилова агентство РИА Новости.

Александр Усик

Промоутерские торги по этому бою назначены на 28 марта. Минимальная сумма предложения составит 400 000 долларов. Распределение гонораров состоится таким образом, что Усик получит 75 % доходов, а Лебедев – 25%.

39-летний боксер из Putin Team на данный момент является "чемпионом в отпуске" по версии WBA в тяжелом весе. На профессиональном ринге провел 34 боя. 32 из них выиграл.

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25 ноября Усика обязали провести защиту титула в бою с Лебедевым, однако украинский чемпион собирается дебютировать в супертяжелом весе в мае 2019 года. Соперником нашего боксера станет камерунец Карлос Такам.

В США предстоящий поединок нашего чемпиона попал под серьезную раздачу. Кроме того, букмекеры уже назвали фаворита боя Усик – Такам.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика назвал вероятную дату проведения поединка против британского чемпиона Энтони Джошуа.

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