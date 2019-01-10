Усика игнорируют и отправляют в Россию: что происходит

После ноябрьской победы над Тони Белью фанаты Александра Усика стали ждать от украинца только одного - начала карьеры в супертяжелом весе (хэвивейт). Но "гладко было на бумаге, да забыли про овраги".

Усик закончил 2018-й просто великолепно, в статусе абсолютного чемпиона крузервейта и с отличной раскруткой (команда украинца начала работать с известным британским промоутером Эдди Хирном). Поэтому высокие ожидания в виде дебюта в хевивэйт и движения к бою с Джошуа - весьма оправданы. Но на дворе уже январь, и вопрос со следующими соперником Усика подвисает все больше.

OBOZREVATEL разбирается, что не так в ситуации с дальнейшей карьерой Усика и чего дальше ожидать украинскому чемпиону.

Усик пришел не вовремя, у больших парней намечается своя драка

"Есть проблемы с подбором соперников для Усика в супертяжах", - не скрывает трудностей промоутер Усика Александр Красюк в интервью FightNews. И удивляться здесь нечему - сам Красюк и не обещал всего и сразу, а ситуация вполне отражает важность статусов и условий рынка боксерских боев.

Александр Усик

Поначалу могло показаться, что Усику не составит трудности найти партнера в хэвивейт - на бой с дерзким украинцем должны согласиться многие. Однако топовые тяжеловесы и их менеджеры мыслят иначе - на начало 2019-го у них совсем другие приоритеты. В нынешнее время постепенно формируются и вызревают "разборки" среди топов хэвивейта, где лучшие бросают вызов лучшим и намерены добывать большие победы.

Среди потенциальных ближайших соперников Усика еще недавно были британцы Диллиан Уайт и Дерек Чисора, новозеландец Джозеф Паркер, камерунец Карлос Такам, кубинец Луис Ортис, а также американец Джарелл Миллер. О чемпионах Деонтее Уайлдере и Энтони Джошуа пока забываем. Из предыдущей шестерки промоутер калибра Хирна мог бы с любым спокойно организовать бой Усику, но сами боксеры пока смотрят на украинца свысока и не хотят размениваться на бой с дебютантом хэвивейт. Сам же Красюк несколькими предложениями отлично охарактеризовал ситуацию.

"Паркер и Миллер отказались от боя, Такам бросил вызов Чисоре, а Уайт, скорее всего, проведет в апреле бой с Джошуа", - говорит Красюк для FightNews. Расклады более чем логичны. У Миллера "высокие" амбиции и цели (вплоть до скорого боя с Джошуа), Такам решил улучшить свой рейтинг (в WBC он идет 12-м, а Чисора - 9-м), что даст возможность камерунцу "набрать вистов". И Чисора, после поражения от Уайта, такой вызов наверняка примет, чтобы восстановить репутацию.

Ну а Уайт, будучи первым номером рейтинга WBC, уже созрел для схватки с Джошуа. Уайт, кстати, недавно вообще отметился абсурдным заявлением: "Усик? Да, он хорош. Но его не знают болельщики. И он не говорит по-английски. Поединок с Усиком для меня - это точно не большой бой, а именно большие бои меня интересуют. Самые жесткие, хардкорные болельщики бокса, конечно же, будут смотреть бой Уайт - Усик, но возникнет проблема с тем, как бы продать это событие максимально большому числу покупателей", - цитирует британца Vringe.com.

Так в целом говорят, когда хотят просто избежать встречи с нежелательным соперником. Но неужели Уайт боится Усика? Хотя с другой стороны слова Диллиана четко подчеркивают рыночный интерес - все хотят как можно лучшего статуса своему бою, чтобы продать его как можно выгоднее и заработать побольше.

Диллиан Уайт

Из вышеперечисленных пока непонятная ситуация остается с Паркером. Изначально, по словам Красюка, Паркер и его команда отказались от боя с Усиком, но сам менеджер Паркера опроверг факт отказа. Впрочем, тут же Хиггинс (промоутер Паркера) говорит, что им вообще не поступало никаких предложений о бое с Усиком. Может, еще просто не время? Но в целом Усику пока на стоит прицеливаться на бой с кем-то из лучших в категории WBC (как, например, перед боем Уайта и Чисоры думалось, что кто-то из этого дуэта точно станет соперником украинца).

Почему между двух "допингистов" Поветкин, а не Ортис

"Из хороших оппонентов для дебюта Усика в хэвивейт остались только Поветкин и Ортис. С вероятностью 70%, кто-то из них станет первым соперником Усика в супертяжелом весе", - цитирует Красюка FightNews. Команде Усика и самому боксеру для дебюта в хэвивейт остается выбирать уже из тех, кто пока не при деле. И такими видятся кубинец Луис Ортис и россиянин Александр Поветкин.

Александр Поветкин (слева) в бою с Энтони Джошуа

В целом варианты очень приличные, Ортис вообще №2 в рейтинге WBC (по состоянию на октябрь 2018-го), да и Поветкин тоже не последний. Но все же эти ребята сегодня идут во "второй шеренге" тяжеловесов, после Джошуа, Уайлдера, Уайта, Паркера и им подобным. К тому же как и Поветкин, так и Ортис имеют весьма подмоченную репутацию - оба продолжают карьеру после немалых допинговых скандалов и дисквалификаций (особенно Поветкин). И сейчас что россиянин, что кубинец, "отбеливая" свою карьеру, "на ура" будут соглашаться драться даже с дебютантом хэвивейт в лице Усика.

Более вероятным кажется Поветкин. Да, из-за противостояния "Украина-Россия". Как сами промоутеры, так и организаторы боя с ТВ-компаниями понимают, что политически накаленная атмосфера дополнительно подогреет и любое спортивное украино-российское противостояние. Бой Усика с Муратом Гассиевым это отлично продемонстрировал, когда не только собрал массу зрителей в день боя, но и обеспечивал интерес на протяжении нескольких месяцев накануне.

Плюс и сам Поветкин, по всем признакам, также немало заинтересован в хорошем бое, где можно разжиться сразу несколькими поясами. "Русский витязь" полностью оклемался от допингового скандала 2016-2017 гг., успел в раскрученном бою "получить по морде" от Джошуа, и вполне настроен выровнять карьеру хорошим статусным боем. Усик же не является для Поветкина чем-то невероятным, а сами россияне попытаются всеми силами затащить бой в Россию и хорошо его раскрутить.

Но время идет, и пока команда Усика думает и ищет, WBА уже обязала украинца провести защиту своего чемпионского пояса против (опять же, россиянина) Дениса Лебедева из PutinTeam. Сам Красюк пока удерживается от комментариев по этому поводу, а вот в лагере Лебедева уже "натягивают канаты" на ринге для боя именно с Усиком.

Денис Лебедев

"Усик останется в первом тяжелом весе и сохранит титул WBA. WBA выпустил резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года", - передает слова Вадима Корнилова, менеджера Лебедева, ТАСС. Для Лебедева такой бой вообще лакомый кусочек, когда на кону будет стоять не один пояс (в том числе и тот, который у россиянина забрали за отказ в участии в WBSS).

Теперь Усик оказался на небольшом распутье - или дебютировать в хэвивейт, но скорее всего с Поветкиным, или оставаться и защищать титулы в крузервейт (и снова-таки с россиянином, Лебедевым). Красюк недавно "успокоил" поклонников украинца, что в ближайшее время встретится с Хирном и все решит. Наверняка решение будет в пользу дебюта в хэвивейт, но, возможно, промоутеры еще выждут паузу и найдут Усику настоящего топ-соперника?