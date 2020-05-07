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7 мая • обновлено в 20:36
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Усика и Ломаченко загнобили в сети за "зашквар" с гражданством России

3.9т
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Украинские пользователи интернета бурно отреагировали на предложение генсека Федерации бокса России дать гражданство РФ Александру Усику и Василию Ломаченко после включения их в базу "Миротворец".

"Это зашквар", "Русня любит всякую гадость подбирать", "Забирайте этот хлам себе, нищеброды", "Очень хорошая идея! Выгнать этих двух недоукраинцев из страны (Усика и Ломаченко), лишив гражданства "за систематическую подрывную деятельность" и "пропаганду антиукраинских настроений и антигосударственных позиций", - пишут юзеры.

Другие пользователи с сарказмом отмечают, что Усик и Ломаченко приносят больше пользы России, имея паспорт с тризубцем.

Усика и Ломаченко загнобили в сети за "зашквар" с гражданством России

(c) tribuna.com

Усика и Ломаченко загнобили в сети за "зашквар" с гражданством России

(c) tribuna.com

Усика и Ломаченко загнобили в сети за "зашквар" с гражданством России

(c) tribuna.com

Усика и Ломаченко загнобили в сети за "зашквар" с гражданством России

(c) tribuna.com

Усика и Ломаченко загнобили в сети за "зашквар" с гражданством России

(c) tribuna.com

Усика и Ломаченко загнобили в сети за "зашквар" с гражданством России

(c) tribuna.com

Усика и Ломаченко загнобили в сети за "зашквар" с гражданством России

(c) tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко и экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вызвали бурную реакцию в сети, снявшись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

В этой ленте Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог сдержать эмоций от поступка Усика и Ломаченко.

Депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар заявила, что Усик и Ломаченко стали инструментами в руках пропагандистов страны-агрессора.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Василий Ломаченко
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ковпак сидор
ковпак сидор
Загнобили,ну-ну,можете только друг-друга орально удовлетворить
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз,ники,и от куда интересно вы подхватили слово ЗАШКВАР,толик,кого смотрите?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Гaмнo к гaмнy липнет. Вот и эти два гaмнюкa пусть липнут к репожорному гaмнy
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