Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворец"

Михаил Морозов Бокс 13:30, 7.05.2020 Обновлено: 15:45, 7.05.2020

Двух топовых украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в базу сайта "Миротворец".

Их обвиняют в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора), манипуляции общественно значимой информацией. Они также были названы противниками независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ.

Василий Ломаченко и Александр Усик
Fightnews.info
Сайт "Миротворец"
Сайт "Миротворец"

Сайт "Миротворец" – центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Напомним, что Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском фильме о церкви "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!"

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог сдержать эмоций от поступка Усика и Ломаченко.

Отметим, что "российский поступок" Усика и Ломаченко вызвал бурную реакцию в сети.

Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине, а Усик высказался за дружбу с россиянами, заявив, что его не беспокоит недовольство общественности из-за его слов.

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