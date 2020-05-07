Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворец"

Двух топовых украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в базу сайта "Миротворец".

Их обвиняют в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора), манипуляции общественно значимой информацией. Они также были названы противниками независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ.

Василий Ломаченко и Александр Усик Fightnews.info

Сайт "Миротворец"

Сайт "Миротворец"

Сайт "Миротворец" – центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Напомним, что Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском фильме о церкви "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!"

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог сдержать эмоций от поступка Усика и Ломаченко.

Отметим, что "российский поступок" Усика и Ломаченко вызвал бурную реакцию в сети.

Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине, а Усик высказался за дружбу с россиянами, заявив, что его не беспокоит недовольство общественности из-за его слов.