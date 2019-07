Усика "атаковали" в Киеве

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) вызвал настоящий фурор на Олимпийской базе в Конча-Заспе в Киеве.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, продолжающий восстанавливаться после травмы бицепса, уделяет много времени прогулкам и общению. Во время посещения тренировки ветеранов сборной Украины по футболу его буквально атаковали юные фанаты.

Отметим, что Усик позировал в футболке со своей легендарной фразой I'm feel. I'm very feel" (Я чувствую. Я очень чувствую).

Александр Усик (c) XSPORT

Александр Усик (c) XSPORT

Александр Усик (c) XSPORT

Напомним, что фразу "I'm feel. I'm very feel" Усик уверенно озвучил в день официальной процедуры взвешивания перед боем WBSS с Марко Хуком.

Именно так украинский боксер ответил на вопрос: "How do you feel?" (Как вы себя чувствуете?).

На следующий день украинец признал, что допустил ошибки, однако на этот же вопрос вновь ответил так же. После этого фраза стала настоящим хитом, на которую Александр снял даже клип.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!