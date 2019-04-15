Усик записал резкое обращение к украинцам: спортивные итоги 14 апреля

Украинский боксер Александр Усик обратился к соотечественникам из-за выборов Президента, а в Англии разразился громкий секс-скандал. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 14 апреля.

Кроме того, стал известен диагноз Василия Ломаченко после боя с Энтони Кроллой. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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