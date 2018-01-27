Усик записал обращение к украинцам в Симферополе и Донецке: спортивные итоги 26 января

Усик записал видеообращение к украинцам, украинская биатлонистка завоевала "золото" чемпионата Европы и "Шахтер" готовит самый дорогой трансфер в истории. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости пятницы, 26 января.

Кроме того, украинский футболист отказался играть в России, а Путин довел до бешенства футбольных болельщиков. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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