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Усик записал обращение к украинцам: спортивные итоги 9 августа

1.3т Читать материал на украинском

Усик обратился к украинцам, призвав их перестать жаловаться, и названы дата и место реванша Джошуа – Руис.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 9 августа.

Усик записал обращение к украинцам: спортивные итоги 9 августа

Кроме того, сезон английской Премьер-лиги начался с жуткого инцидента и Усик прокомментировал эфир с Шарием. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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