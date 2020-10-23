Усик заговорил о возможном походе в мэры

Украинец Александр Усик признался, что не исключает начала своей политической карьеры, и озвучил условия, при которых это стало бы возможным.

Боксер заявил, что мог бы пойти в мэры, но для этого ему нужна большая команда. Он рассказал, что если это случится, то он попытается стать той системой, которая может что-то изменить.

"Все возможно. Только нужна большая команда, чтобы стать не частью системы, а стать той системой, которая может что-то изменить. Просто стать частью системы – это очень легко. Тем более, есть какие-то предложения от некоторых людей, чтобы куда-то пойти. Но все взрослые люди понимают, о чем я говорю. Просто туда идти и выполнять какие-то указания – мне очень сложно договариваться с собой. Переубедить себя я могу, но когда мне говорят, что вон то белое, а я вижу черное, то я просто говорю, что это белое, разворачиваюсь и ухожу", – цитирует Усика издание XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр рассказал о желании стать священником.