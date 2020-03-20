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20 марта • обновлено в 13:45
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Усик заговорил о реванше с Гассиевым

1.4т
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Украинский боксер Александр Усик прокомментировал возможное проведение второго боя против россиянина Мурата Гассиева, заявив, что готов к реваншу, если он будет выгоден обеим сторонам.

"Меня часто спрашивают, что я могу сказать о Мурате Гассиеве. Отличный спортсмен и воспитанный человек. Благодарность родителям за воспитание такого человека. Хотел бы я провести с ним еще один поединок? Если это будет иметь смысл, то почему бы и нет? На данный момент я об этом не думал. Если это будет выгодно нам обоим, то можно провести бой", – сказал Усик в прямом эфире в Instagram.

Александр Усик и Мурат Гассиев

Александр Усик и Мурат Гассиев

Отметим, что ранее Гассиев, так же как и украинец, перешел в супертяжелый дивизион.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый поединок между Усиком и Гассиевым состоялся 21 июля 2018 года и принес украинцу титул абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе.

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Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик - Гассиев
Персоны
Мурат Гассиев Александр Усик
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