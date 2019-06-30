"Я жду тебя!" Такам сказал, что сделает с Усиком

Камерунский супертяж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) уверен что нокаутирует непобедимого украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) в его первом бою в хэвивейте.

"Я собираюсь драться с Усиком в сентябре. Но, до сих пор не знаю, где состоится бой. Будет ли это Мэриленд или в Великобритания или где-то еще. Я не хочу ждать и думаю, что у меня будет еще один поединок перед поединком с Усиком в сентябре. Хочу, чтобы Усик выздоровел, потому что я жду этого боя и знаю, что выиграю. Я собираюсь нокаутировать его. Усик, я жду тебя в сентябре", – сказал Такам в интервью Boxing247.com.

После защиты титулов в бою с Тони Белью, Саша принял решение о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса, его дебют в супертяжах, который должен был пройти 25 мая в бою против камерунца Карлоса Такама, так и не состоялся.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Усик назначен обязательным претендентом в супертяжелом дивизионе.

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