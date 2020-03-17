Непобедимый украинский боксер Александр Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

Крымчанин у себя в Instagram заявил что "самый страшный вирус, которым мы болеем – это грех" и заявил, что несмотря на пандемию и карантин, всем надо обязательно "ходить в храм, причащаться, исповедоваться".

Такие пожелание вызвали гнев у болельщиков.

""Жаль детей Усика. Иметь такого отбитого на голову папу, и врагу не пожелаешь", "И этот весь поток лютого бреда публикуется в зарубежных СМИ. Человек просто позорит нашу страну", - пишут юзеры.

(c)tribuna.com

(c)tribuna.com

(c)tribuna.com

(c)tribuna.com

(c)tribuna.com

(c)tribuna.com

(c)tribuna.com

(c)tribuna.com

(c)tribuna.com

Ранее Александр Усик во время своего прямого эфира в Instagram, заявил, что болен новым типом вируса.

О спорте и не только – в нашем Instagram!