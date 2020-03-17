Главная Новости
17 марта • обновлено в 19:56
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

4.7т
Читать материал на украинском

Непобедимый украинский боксер Александр Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

"Позоришь страну": Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

Крымчанин у себя в Instagram заявил что "самый страшный вирус, которым мы болеем – это грех" и заявил, что несмотря на пандемию и карантин, всем надо обязательно "ходить в храм, причащаться, исповедоваться".

Такие пожелание вызвали гнев у болельщиков.

""Жаль детей Усика. Иметь такого отбитого на голову папу, и врагу не пожелаешь", "И этот весь поток лютого бреда публикуется в зарубежных СМИ. Человек просто позорит нашу страну", - пишут юзеры.

"Позоришь страну": Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

"Позоришь страну": Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

"Позоришь страну": Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

"Позоришь страну": Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

"Позоришь страну": Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

"Позоришь страну": Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

"Позоришь страну": Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

"Позоришь страну": Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

"Позоришь страну": Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

Ранее Александр Усик во время своего прямого эфира в Instagram, заявил, что болен новым типом вируса.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Усик
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
28
3
Смешно
4
Интересно
21
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Он Алекс
Он Алекс
Просто отмороженное , когда это заболеет, врачам совет лечить его молитвами, никаких лекарств ...вирус передаётся воздушно капельным путём, большинство прихожан в церквях это пожилые люди, которые в самой большой зоне риска, он вообще понимает смысл слов, которые произносят его рот ??? Треш
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гоша Злой
Гоша Злой
Он Алекс, оно не заболеет... там нечему болеть. Чисора все скоро расскажет ему, если О (или А) лександр по причине несуществующего в его голове короновируса, не сольется с боя...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Усик не прав. Надо устраивать факельные скачки и завывать " Щэ нэ здохла в украини..."
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Вот оно, истинное лицо рагулей. Если ты думаешь по другому ты либо предатель либо отбитый
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Украина - победитель Евровидения-2020
96.00 Сделать ставку
В Украине до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий
2.00 Сделать ставку
Церемония открытия летних ОИ-2020 состоится 24 июля 2020
3.00 Сделать ставку
Чемпион Испании сезона 2019/20 определится по итогам 38 туров
1.83 Сделать ставку
ВНО в Украине в 2020 году будет полностью отменено
5.00 Сделать ставку
Шахтер
VS
Динамо
Победа Динамо с форой в +1,0 мяча
1.68 Сделать ставку
Карпаты
VS
Мариуполь
Ничья
3.35 Сделать ставку
Ворскла
VS
Львов
Победа Ворсклы с нулевой форой
1.60 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Олимпик
Победа Днепра-1 с нулевой форой
1.57 Сделать ставку
Александрия
VS
Заря
Победа Александрии с нулевой форой
2,00 Сделать ставку