Главная Новости
12 февраля • обновлено в 00:39
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Усик выступил с важным заявлением о своем здоровье

1.2т
Читать материал на украинском

Украинский супертяжеловес Александр Усик прокомментировал ситуацию с травмой локтя, из-за которой якобы сместилась дата его ближайшего поединка с британцем Дереком Чисорой.

По словам 33-летнего спортсмена, вся информация о его травме неправдива и переживать не о чем.

"Я увидел фотографию, там где сказали, что бой отменен или перенесен из-за травмы. Друзья, все слава Богу – никаких травм нет. Все великолепно. Просто те, кто переживает, чтобы не переживали, а те, кто ликуют, продолжали дальше ликовать. Все хорошо, у нас очень обширное техобслуживание. То есть, 33 года. Каждые 33 года мы делаем большое техобслуживание", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинец вернется в ринг в мае.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Денис Карпов
Персона
Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Эдмонтон Ойлерз
VS
Чикаго Блэкхокс
Тотал меньше 6,0 шайб
1.82 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Оттава Сенаторз
Победа Колорадо с форой в -1,5 шайбы
1.86 Сделать ставку
Даллас Старз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Каролины с нулевой форой
2.06 Сделать ставку
Интер
VS
Наполи
Тотал меньше 2,5 гола
1.89 Сделать ставку
Лион
VS
Марсель
Тотал меньше 2,5 гола
2.0 Сделать ставку
Стандард
VS
Брюгге
Обе команды забьют
1.69 Сделать ставку
Галатасарай
VS
Аланияспор
Тотал меньше 2,5 гола
2.0 Сделать ставку
Витесс
VS
Аякс
Тотал больше 3-х голов
1.744 Сделать ставку
Рединг
VS
Вест Бромвич
Ничья
3.25 Сделать ставку
Миннесота Уайлд
VS
Вегас Голден Найтс
Победа Миннесоты с нулевой форой
2,07 Сделать ставку