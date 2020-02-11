Усик выступил с важным заявлением о своем здоровье

Украинский супертяжеловес Александр Усик прокомментировал ситуацию с травмой локтя, из-за которой якобы сместилась дата его ближайшего поединка с британцем Дереком Чисорой.

По словам 33-летнего спортсмена, вся информация о его травме неправдива и переживать не о чем.

"Я увидел фотографию, там где сказали, что бой отменен или перенесен из-за травмы. Друзья, все слава Богу – никаких травм нет. Все великолепно. Просто те, кто переживает, чтобы не переживали, а те, кто ликуют, продолжали дальше ликовать. Все хорошо, у нас очень обширное техобслуживание. То есть, 33 года. Каждые 33 года мы делаем большое техобслуживание", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинец вернется в ринг в мае.

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