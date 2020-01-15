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15 января • обновлено в 09:41
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Усик высказался о мире в Украине: спортивные итоги 14 января

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Украинский боксер Александр Усик рассказал, как достичь мира в Украине, а футболист Иван Ордец объяснил, почему сборная Украины сильнее российской.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 14 января.

Кроме того, женская сборная Украины по футзалу произвела фурор, разыграв невероятную комбинацию в матче. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "футзал" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
футзал
Персоны
Артем Беседин Василий Ломаченко Александр Усик
Теги
ФК Динамо Киев сборная Украины по футзалу
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