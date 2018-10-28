Усик втихаря привел девушку на базу перед боем и поплатился

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский рассказал забавный случай, который много лет назад произошел с Александром Усиком на сборах перед очередным турниром.

"Саша молодой, только что пришел. На базе в Конче-Заспе поставили камеры. Директором базы был Леонид Иосифович Смелаш, у меня с ним немного натянутые отношения были, он сильно свои порядки там устраивал.

Вот выходит он и говорит мне: "Дмитрий, можешь зайти ко мне в кабинет?" Захожу, он включает камеру и показывает. Я смотрю и не могу ничего понять - темно, Усик выводит девочку из базы через проходную. Я говорю: "И что тут такого?" Он отвечает: "Ты в час посмотри, 4 утра". Я: "Хорошо, принимается".

Утром я построил команду, тогда еще капитаном был Чигаев. Говорю: "Саша, не злись. Пацаны, мы договаривались? Попался? Попался ". Саша рассказал душещипательную историю, то его сестра приехала переночевать, а утром у нее поезд был - ей куда-то очень далеко ехать. Все понятно, рассказать они умели так, что плакать будешь", - цитирует Сосновского tribuna.com.

По словам Сосновского такое "признание" не избавило Усика от наказания.

"Режим был нарушен - я Усика отправил со сборов и сказал, что если еще раз такое будет, то будет исключен из штатной команды. А штатная команда - это зарплата. Больше такого не повторялось", - подытожил тренер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в молодости Усик рассказал, как избил на улице хулиганов.