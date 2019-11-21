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21 ноября • обновлено в 10:34
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Усик всполошил сеть странным фото: спортивные итоги 20 ноября

1.1т
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Украина официально получила место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020, а в России возник скандал вокруг нападающего национальной команды.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 20 ноября.

Кроме того, Александр Усик всполошил сеть необычным фото. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Евро-2020
Персоны
Александр Усик Криштиану Роналду Марина Бех-Романчук
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