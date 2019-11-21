Усик всполошил сеть странным фото: спортивные итоги 20 ноября

Украина официально получила место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020, а в России возник скандал вокруг нападающего национальной команды.
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Кроме того, Александр Усик всполошил сеть необычным фото. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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