Усик всполошил сеть странным фото: спортивные итоги 20 ноября

Украина официально получила место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020, а в России возник скандал вокруг нападающего национальной команды.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 20 ноября.

Кроме того, Александр Усик всполошил сеть необычным фото. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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