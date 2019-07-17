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Усик всполошил сеть фото из Крыма: спортивные итоги 16 июля

2.6т Читать материал на украинском

Украинский боксер Александр Усик обескуражил фанатов фото из Крыма, а президента страны Владимира Зеленского раскритиковали за идею проведения Олимпиады в Украине.

OBOZREVATEL представляет главные новости вторника, 16 июля.

Кроме того, украинская чемпионка Дарья Белодед восхитила фанатов эротичным фото. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Персоны
Александр Усик Дарья Белодед Руслан Малиновский Мария Шарапова Владимир Зеленский
Теги
ФК Аталанта сборная Украины по футболу
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