Усик всполошил сеть фото из Крыма: спортивные итоги 16 июля

Украинский боксер Александр Усик обескуражил фанатов фото из Крыма, а президента страны Владимира Зеленского раскритиковали за идею проведения Олимпиады в Украине.

OBOZREVATEL представляет главные новости вторника, 16 июля.

Кроме того, украинская чемпионка Дарья Белодед восхитила фанатов эротичным фото. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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