Усик: все, теперь я играю за "Вест Хэм"

Максим Иншаков Бокс 12:20, 31.10.2020

Украинский боксер Александр Усик оригинально отреагировал на подарок от соотечественника Андрея Ярмоленко.

Футболист сборной Украины, выступающий за английский "Вест Хэм", накануне боя с британцем Дереком Чисорой, подарил крымчанину футболку лондонского клуба с номером 17 (любимым числом Александра).

Усик, позируя перед журналистами с презентом в руках, отметил, что теперь он будет выступать за этот клуб.

"Вот и все! Теперь я играю за "Вест Хэм", – шутливо воскликнул Усик.

Усик получил подарок
Twitter Данни Армстронга

Напомним, что Усик второй бой в супертяжелом весе проведет в субботу, 31 октября. Симферополец сразится с Чисорой в Лондоне. Уже был опубликован список каналов, которые покажут встречу.

Накануне состоялась традиционная процедура взвешивания, на которой боксеры удивили присутствующих необычным внешним видом.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

Стало известно, кто был за рулем Land Rover, совершившего смертельное ДТП на Майдане

Момент начала землетрясения в Турции попал на видео

ДТП на Майдане в Киеве: стало известно, кто погиб и пострадал под колесами Land Rover

Названы имена погибших 29 октября на Донбассе морпехов

В Харькове закончились койки с кислородом для больных COVID-19