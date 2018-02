Усик впервые встретился лицом к лицу с Гассиевым перед финалом WBSS

Чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик (14-0, 11 КО) впервые встретился лицом к лицу с российским чемпионом мира по версиям WBC и IBF Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).

Своеобразная дуэль взглядов состоялась на ринге в Сочи после победы россиянина в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии над кубинцем Юниером Дортикосом.

The finalists have their first face-off ahead of the big fight on 11th May! 🤜 🏆 🤛#GassievDorticos 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/ysiN0lXc54