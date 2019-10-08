"Бог дает мне знак": Усик впервые прокомментировал отмену боя со Спонгом

Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик впервые отреагировал на отмену боя с нидерландцем Тайроном Спонгом.

"Я очень-очень готов к дебюту в супертяжах. У меня нет мнения по истории с допингом Спонга. Хрен его знает. Это грязь, я не хочу об этом разговаривать. Даже не стоит это поднимать и обсуждать. Вопрос про замену Спонгу лучше задать Эдди Хирну. Я же отвечу словами из Евангелие: "Готовь коня к битве, а победа – от Всевышнего". Мы готовимся к битве, и, дай Бог, она будет", - заявил украинец в интервью iFL TV.

По словам крымчанина, он специально не читает новости про своих возможных соперников.

"Разговаривал с друзьями, со своей семьей, с сыном. Никакую информацию не читаю и не забиваю себе голову. Некоторые скажут, что срыв поединков – это Бог дает мне знак, что мне не нужно идти в хэвивейт, а я скажу наоборот – он дает мне знак, что "Саша трудись, тогда все будет хорошо". Это жизненная ситуация, все хорошо", – подытожил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 5 дней до самого ожидаемого боя осени для Александра Усика и всей Украины соперник крымчанина Тайрон Спонг попался на допинге.

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