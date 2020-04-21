Усик возмутился закрытием церквей: спортивные итоги 20 апреля

Украинский супертяж Александр Усик возмутился из-за закрытия церквей, а в Москве умер 22-летний футболист московского "Локомотива".

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Кроме того, российская спортсменка Анна Чехова наехала на СМИ из-за своих откровенных фото. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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