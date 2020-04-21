Главная Новости
21 апреля • обновлено в 09:28
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Усик возмутился закрытием церквей: спортивные итоги 20 апреля

685
Читать материал на украинском

Украинский супертяж Александр Усик возмутился из-за закрытия церквей, а в Москве умер 22-летний футболист московского "Локомотива".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 19 апреля.

Кроме того, российская спортсменка Анна Чехова наехала на СМИ из-за своих откровенных фото. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Краснопузые закрывают церкви": Усик возмутился из-за коронавируса

Названа дата матча "Шахтер" - "Вольфсбург" в Лиге Европы

"Не могу делать": Усик рассказал, при каких условиях пойдет в политику

Российская конькобежка Анна Чернова наехала на СМИ из-за снимков в купальнике

Умер 22-летний футболист московского "Локомотива"

"Скатились": Уткину и Соловьеву указали на убожество в интернет-ссоре

Яркая блондинка в команде Усика и Ломаченко: фото диетолога боксеров

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Екатерина Толстикова Василий Уткин Владимир Соловьев Василий Ломаченко Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
MIBR
VS
MAD Lions
Победа MIBR
1.97 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Godsent
Победа Godsent
1.90 Сделать ставку
AVEZ
VS
OG
Победа OG с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
forZe
VS
Virtus.pro
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
forZe
VS
Syman
Победа Syman с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
BIG
Победа BIG с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Cloud9
VS
New Ingland Whalers
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
1.75 Сделать ставку
Syman
VS
Endpoint
Победа Endpoint на первой карте с форой в -3,5 раунда
1.92 Сделать ставку
HAVU
VS
MAD Lions
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку
Godsent
VS
AVEZ
Победа Godsent с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку