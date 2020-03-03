Усик возмутил украинцев: спортивные итоги 2 марта

Украинский боксер Александр Усик возмутил украинцев фото с главой УПЦ МП, а российский боец ММА Александр Емельяненко угодил в новый скандал.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 2 марта.
Кроме того, в Москве у футболиста выявлен коронавирус. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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