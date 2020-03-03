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3 марта • обновлено в 10:16
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Усик возмутил украинцев: спортивные итоги 2 марта

2.7т
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Украинский боксер Александр Усик возмутил украинцев фото с главой УПЦ МП, а российский боец ММА Александр Емельяненко угодил в новый скандал.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 2 марта.

Кроме того, в Москве у футболиста выявлен коронавирус. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Александр Емельяненко Александр Усик
Тег
ФК Динамо Киев
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Усик хорош в труселях по рингу скакать и уважаемую публику развлекать. Но в сущности это московскими попами замученное существо, жертва противоречий
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Serov Oleg
Serov Oleg
Ильчук Андрей, нед0н0сок,давай про 5статью,определение народа,идейность,место перевоза на днепре и про ишака не забудь.....лечение не пошло тебе впрок...
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