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2 марта • обновлено в 12:54
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Усик возмутил украинцев фотографией с главой УПЦ МП Онуфрием

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Украинский боксер Александр Усик опубликовал в Instagram стихотворение, посвященное празднику Прощеное воскресенье, попросив простить его.

Также Усик продемонстрировал свое фото вместе с главой УПЦ МП Онуфрием.

Прости меня Всевышний, ой прости И огради меня от тяжести душевной, прости и отпусти ты мне грехи. Перед тобой стою я на коленях, Я знаю грешен я не по годам Но где найти дорогую ту без мрака. Я за тобою по твоим стопам готов ити, чтоб не облаяла собака. Прости родных, прости родную, прости всех тех кто рядышком со мной,молю тебя не посылай на муки детей моих, за мой не верный ход. Я буду верен вере православной Я буду верен и семье своей, стране я буду верен постоянно. Прошу тебя прости за все ты мне.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

"Сильно", "Прекрасное стихотворение", "Прости и ты... И прощеным будешь", "Лучший из лучших, Человек с большой буквы!!!", "Пример молодежи", "Золотые слова", – написали многие пользователи в комментариях под фото, выразив поддержку Александру Усику.

Тем не менее, отметились в комментариях и подписчики, не испытывающие благоговения перед высказыванием боксера, обратив внимание на запятнанную репутацию УПЦ МП из-за ее связи с Кремлем.

"Мысли – отличные, стихи – средние, орфография – ужасная", "Почему московский патриархат, если есть УПЦ. Онуфрий уж больно Рассею любит, которая убила 13 тысяч украинцев и Донбасс разрушила", "Картина "Усик и агент российского ФСБ"", "Кирилл с Путиным где?", "Не вере православной ты верен, а кремлевским попам. Вера православная – это Константинополь, а не Москва", – ответили украинскому спортсмену пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский боксер Александр Усик устроил заочную перепалку с участником АТО Леонидом Остальцевым после того, как тот назвал Александра "обезьяной".

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Автор
Денис Карпов
Персона
Александр Усик
Место
Украина
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