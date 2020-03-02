Украинский боксер Александр Усик опубликовал в Instagram стихотворение, посвященное празднику Прощеное воскресенье, попросив простить его.

Также Усик продемонстрировал свое фото вместе с главой УПЦ МП Онуфрием.

"Сильно", "Прекрасное стихотворение", "Прости и ты... И прощеным будешь", "Лучший из лучших, Человек с большой буквы!!!", "Пример молодежи", "Золотые слова", – написали многие пользователи в комментариях под фото, выразив поддержку Александру Усику.

Тем не менее, отметились в комментариях и подписчики, не испытывающие благоговения перед высказыванием боксера, обратив внимание на запятнанную репутацию УПЦ МП из-за ее связи с Кремлем.

"Мысли – отличные, стихи – средние, орфография – ужасная", "Почему московский патриархат, если есть УПЦ. Онуфрий уж больно Рассею любит, которая убила 13 тысяч украинцев и Донбасс разрушила", "Картина "Усик и агент российского ФСБ"", "Кирилл с Путиным где?", "Не вере православной ты верен, а кремлевским попам. Вера православная – это Константинополь, а не Москва", – ответили украинскому спортсмену пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский боксер Александр Усик устроил заочную перепалку с участником АТО Леонидом Остальцевым после того, как тот назвал Александра "обезьяной".

О спорте и не только – в нашем Instagram!