Усик возглавил рейтинг супертяжей по версии WBO

Украинец Александр Усик впервые вошел в рейтинг супертяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации.

Наш соотечественник, который продолжает подготовку к дебюту в хевивейте, в обновленном списке организации занял первую строчку, опередив сразу трех представителей Великобритании – Тайсона Фьюри, Диллиана Уайта и Энтони Джошуа.

Александр Усик WBSS

Ранее WBO назвала Усика обязательным претендентом на бой с победителем реванша Энтони Джошуа – Энди Руис, который запланирован на ноябрь-декабрь нынешнего года. Эта новость внесла коррективы в планы команды нашего соотечественника, которая больше не рассматривает камерунца Карлоса Такама в качестве приоритетного варианта для первого поединка Александра в новом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко пообещал в будущем году организовать поединок Александра Усика на НСК "Олимпийский".

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