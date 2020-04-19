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19 апреля • обновлено в 21:29
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Усик восхитился экс-советником Путина

3.6т
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Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) считает, что в политику нужно идти тому, кто в ней разбирается и в качестве примера с восхищением привел российского экономиста Андрея Илларионова.

"Для того чтобы идти в политику надо быть очень сильно подкованным в том, что ты делаешь, а не просто красиво сказать. Недавно смотрел у вас Илларионова, который работал в правительстве Путина. На любые вопросы он отвечал красиво и правильно. Он знает, как ответить, потому что он знает саму суть этого. Нужно быть профессионалом того, что ты делаешь, а не просто идти в политику и там находится", - заявил Усик в эфире Youtube-канала "В гостях у Гордона".

Ранее крымчанин заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского существуют большие проблемы с командой.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Дмитрий Гордон Андрей Илларионов
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
илларионов предатель, живет в Вашингтоне, работает на ЦРУ... как можно восхищаться предателем?
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4
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Zhikharev Dmitry, Так в украине предатели всегда в почете были
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1
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Zhikharev Dmitry, может у вас во власти предатели народа сидят?
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2
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