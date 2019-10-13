Усик отпраздновал победу гимном Украины в ресторане в Чикаго

Непобедимый украинский боксер Александр Усик, отправившись праздновать свою победу в один из ресторанов Чикаго, столкнулся с неожиданным перфомансом.

Фанаты подстерегли спортсмена и все вмести поздравили своего любимца исполнением гимна Украины. Саша не стал молча стоять в стороне, и также присоединился к пению.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.

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