Усик отпраздновал победу гимном Украины в ресторане в Чикаго

Непобедимый украинский боксер Александр Усик, отправившись праздновать свою победу в один из ресторанов Чикаго, столкнулся с неожиданным перфомансом.
Фанаты подстерегли спортсмена и все вмести поздравили своего любимца исполнением гимна Украины. Саша не стал молча стоять в стороне, и также присоединился к пению.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).
Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.
После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.
Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.
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